Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bylock Açıklaması 'Mağduriyetler Giderilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şürası'nda konuştu. Erdoğan, burada gündeme bomba gibi düşen Mor beyin uygulamasına ilişkin, mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

Bilindiği gibi FETÖ'cüler , terör örgütü mensuplarını gizlemek için çeşitli mobil uygulamalar vasıtasıyla ilgisiz kişileri de bylock kullanmış gibi göstermiş, bunun yüzünden 10 binin üzerinde kişi suçsuz yere hapse atılmıştı.

Erdoğan olayla ilgili, "Konfüçyus, "adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner" diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın da temeli adalet olan bir yönetim özleminin aslında ifadesidir. Adaletin temsili için 15 yıldır çalışıyoruz. Temel kanunların yenilenmesinden, geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, UYAP'ın kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef bu bir öz eleştiridir.

FETÖ'cülere kaptırdık. Ve bu ağ, orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten de en büyük zulmü icra ettiler.AYM'ye bireysel başvuru imkanı, kamu denetçiliği kurumu ve istinaf mahkemeleriyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmesine adaletin daha kamil manada tesisi için attığımız adımlar arasındadır.FETÖ'nün ByLock hilesi de bozulmuştur. Amaçları eldeki deliller üzerinde soru işaretleri oluşturarak mücadeleyi sulandırmak. Bu konuda ortaya çıkan mağduriyetler süratle telafi edilecek." dedi.

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