Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bedelli Askerlik' Açıklaması

AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

Burada uzun süredir gündeme gelen bedelli askerlik meselesine de değinen Erdoğan, "Bedelliyle alakalı inşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Bay Muharrem gibi atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli Savunma Bakanımı çağıracağım, onlarla beraber oturacağız, konuşacağız ve nihai kararımızı da vereceğiz. 580 bin öğretmen atadık, bay Kemal ne kadar varsa hepsini alacağım diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Osmangazi'den ne kadar acaç geçti. 13 milyon 384 araç geçti. Bay Muharrem fiyatı fazla diyor.

Üçüncü köprüden otomobil geçişi 13 lira. 7 yıl sonra devlete terk edilecek. Buranın parası sana fazla geliyorsa gel Demirel'in yaptığı birinci köprüden Özal'ın yaptığı ikinci köprüden geç. Bunlardan da memnun değilsen sandalla geç. Bay Muharrem bizi kendisi gibi sanıyor. Biz beşer planında kimsenin huzurunda eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğildik. Eğitimde attığımız adımlarla beraber durmak yok yola devam dedik. Türkiye'de üniversitenin olmadığı il var mı? Bunların hepsini biz yaptık. Bu CHP böyle bir şey yapabilir mi? Çıkmış ben fizik öğretmeniyim. Sen fizik öğretmeni olsan ne yaza. Dershane açtın, 10 öğretmenin SSK primini ödemedin. Bir memurla nasıl konuştuğunu gördünüz. Bunların hali bu. Bunlar bu ülkede cumhurbaşkanlığı yarışına giriyor. Pazar gününe iyi hazırlanmamız lazım. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. HDP'nin oyununa gelmeyin. Bunlar Kürtçü. Bay Muharrem ne yaptı, Edirne'de ziyaret etti. 53 Kürt kardeşimi öldürenler bunlar değil mi? Bunlar bizi bölmek, parçalamak istediler. Ezanımızı susturamayacaklar." ifadelerini kullandı.

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