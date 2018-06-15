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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

15 Haziran 2018 Cuma 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

Burada namaz çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan,  bedelli askerlikle ilgili de konuştu. Erdoğan, "O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız.

Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani konu gündemimizde" ifadelerini kullandı.

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