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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Ankara'da toplanan AK Partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevlerine hukuki bir statü tanınacağını, Devletin idari adli düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. 3 Y ile mücadele söz vermiştik, yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2013 yılındaki Demokratikleşme Paketi içerisinde 3 maddelik alevi açılımı da yer almıştı. 

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CemevleriErdoğanErdoğan Son Dakika
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