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Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! 'Düzenleme Hazır, Bundan Sonra Olmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde konuşuyor. Erdoğan, yakın zamanda meclise gelecek düzenlemeyle birlikte doktoradan doğrudan doçentliğe geçişin imkanının getirileceğini, yardımcı doçentliğin kaldırılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! 'Düzenleme Hazır, Bundan Sonra Olmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde konuşuyor. Erdoğan, yakın zamanda meclise gelecek düzenlemeyle birlikte doktoradan doğrudan doçentliğe geçişin imkanının getirileceğini, yardımcı doçentliğin kaldırılacağını söyledi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! 'Düzenleme Hazır, Bundan Sonra Olmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde konuşuyor. Erdoğan, yakın zamanda meclise gelecek düzenlemeyle birlikte doktoradan doğrudan doçentliğe geçişin imkanının getirileceğini, yardımcı doçentliğin kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yardımcı Doçentlik ile ilgili şikayetler vardı, doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilecek bir çalışma yaptık. Önümüzdeki hafta meclise gönderilecek. artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak" dedi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

  • Siz zihninizi belirli kalıpların emrine vermişseniz. Bilim adamı sıfatını artık kaybetmişsiniz demektir. Her canıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişsseniz, profesör de olsan bir hiçsin çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yok. Ben demiyorum ki tüm bilim adamları bizim insanımız gibi düşünecek, ben aklını ilmini bu tür adamların (FETÖ) emrine kiraya verenler için söylüyorum.  Bizim isteğimiz bilimin özünü oluşturan şeylerden uzaklaştırılmadan hareket edilmemesi. 
  • Bugün Türkiye'de artık Yükseköğretimin kalitesini konuşuyoruz. Bu geldiğimiz noktanın en güzel ifadesidir. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim. Milletin değerlerine sahip çıkmakla, bilimde en üst seviyeye çıkmak birbirinin zıttı değildir. Dünyadaki tüm iyi üniversiteler milli değerleriyle en üst konuma gelmişlerdir. Bu anlayışın giderek güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. 

DETAYLAR GELİYOR...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika ErdoğanSon Dakika
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