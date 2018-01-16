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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e Suça Teşvikten Davalarımızı Açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suça teşvik' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açacaklarını açıkladı. Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin il Başkanlığına seçilen Kaftancıoğlu'nu da sert biçimde eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e Suça Teşvikten Davalarımızı Açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suça teşvik' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açacaklarını açıkladı. Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin il Başkanlığına seçilen Kaftancıoğlu'nu da sert biçimde eleştirdi.

16 Ocak 2018 Salı 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e Suça Teşvikten Davalarımızı Açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e Suça Teşvikten Davalarımızı Açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan :" Bu zat, meclisin önünde bir firmadan alacaklarını tahsil etmekten sıkıntılar yaşadığı için kendini yakmaya teşebbüs ettiği anlaşılan bir vatandaşımıza 'Gidip kendini sarayın önünde yaksaydın, ardından sarayı da yaksaydın' diyebilecek kadar vicdan ve ahlak fukarısıdır. Şu anda bende arkadaşlarım da başta bay kemal hakkında biz davalarımızı açıyoruz. Lafa bak bu söylenir mi, git kendini sarayın önünde yak, sarayı da yak. Bu nasıl bir siyasettir. Bu nasıl bir ülkede siyaset yapıyor.

Bunların bedelini ödeyecekler. 15 temmuz gecesi, havalimanından darbecilerin açtığı yoldan geçip tv önünde çay kahve içerek izleyen  bir genel başkan nasıl olabilir. Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmayı, hatta terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi muhalefet sanan bir zihniyet chp'yi esir almıştır. Yazık ülkemize de yazık chp'ye de yazık. CHP'ye gönül verenler arasında bu seviyesizlikleri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu biliyorum. Onlara özellikle sesleniyorum, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin böyle bir avuç marjinalin eli altında olması çok büyük ayıptır. Bir alternatifin bulunması herkes için bir umut, bir güven kaynağıdır. Siyaset var olan dertleri çözme işidir. Milletimizin değerlerine , tarihine , kültürüne hakaret etmek siyaset değildir. Bunun adı millet düşmanlığıdır. Milletimiz siyasetçilerden tüm bunlara saygı duyarak, demokrasi ve ekonomide ülkemizi daha iyiye götürmek için yarışmalarını bekliyor. AK Parti olarak biz iddialıyız, işte bu yüzden her seçimden büyüyerek çıktık. CHP'de nal toplayarak arkamızdan geldi. ALLAH(C.C)'ın izniyle bu konuda bileğimizi bükecek bir rakip tanımıyoruz. "

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ErdoğanErdoğan Son Dakika
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