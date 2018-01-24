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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki Toplam Şehit Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda Afrin Harekatı'ndaki son durumu açıklarken şehit sayısını da söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki Toplam Şehit Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda Afrin Harekatı'ndaki son durumu açıklarken şehit sayısını da söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki Toplam Şehit Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda son durumu kamuoyuna açıklarken toplam şehit sayısını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Afrin'i tüm terör örgütlerinden arındırana kadar operasyon devam edecek. Afrin'i Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kimileri işgal amacındaymışız gibi göstermeye çalışıyor. Önce terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız, sonra orayı yaşanılabilir hale getireceğiz. Afrin'i temizledikten sonra Türkiye'deki Suriye'lileri geri göndereceğiz.

Bölücü örgüt güya DEAŞ'lıları bize karşı savaşmak için bırakıyormuş. Al birini vur ötekine. Bunlar aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir.

Yolcularımız dost Almanya'dan dönüş yaparken, PKK terör örgütü havalimanına tekme tokat dövmeye başlıyor. Alman polisi seyrediyor. Bizde böyle bir şey olsa hemen ayağa kalkarsınız.

Bunlar barbar, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar ülkemizin maruz kaldığı haçlı seferinin yeni işbirlikçisi. Biz Afrin'de tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bunu görecekler. Türkiye’yi işgalci diye itham edenlerin, bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim.

Dünyada insan hakları ve özgürlükler adına çalışan ne kadar STK ve devlet varsa, hepsini Türkiye'yi desteklemeye çağırıyorum.

Obama döneminde de biliyorsunuz. Münbiç'te Zeytinlik harekatı düzenlemiştik. Zeytinlik harekatında Obama bizi aldattı.

7-8 Şehidimiz Var

Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var ama 4 gün içerisinde 268 terörist etkisiz hale getirdi.

Bizim derdimiz oranın toprakları değil. Bizim derdimiz bizim topraklarımızdaki Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönmeleridir.

Bizim vatanımız tarla değil. Ama içeride ama dışarıda bunların inlerine inlerine gireceğiz"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 16:26
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Afrin HarekatıZeytin Dalı HarekatıSon DakikaCumhurbaşkanı ErdoğanAfrin şehit
Yorumlar
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gladiyator filminden alıntı:) 2 saat önce

he will bring them death and they will love him for it.

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Zeynep 2 saat önce

InsAllah olur. Tanrı bu yolda savasan herkesi korusun askerlerimizi korusun.

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