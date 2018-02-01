Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de Toplam Şehit Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'na katıldı.

Katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden operasyonlarda toplam şehit sayımızı ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

Hedeflerimizin Tamamına Ulaşamadık

Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.

Her İki Örgütü Çökerttik

Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.

Sizlerden Özellikle Ricam Şudur..

Bu mücadele sırasında altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramayız. TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir. "

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