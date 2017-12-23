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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakkari'de Sürpriz Pankart-İşte O Pankartta Yazılanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de düzenlenecek kongre için bölgeye gitti. Erdoğan'ı burada sürpriz bir pankart karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakkari'de Sürpriz Pankart-İşte O Pankartta Yazılanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de düzenlenecek kongre için bölgeye gitti. Erdoğan'ı burada sürpriz bir pankart karşıladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakkari'de Sürpriz Pankart-İşte O Pankartta Yazılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyerleri ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi.

Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona birçok pankart asıldı.

Asılan pankartalar arasında Türkçe; 'Siz emredin biz fethedelim Kudüs'ü', 'Yüksekova'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz', 'Pensilvanya'nın ABD'si varsa, senin de Hakkari'n var', 'Hakkari'den çağın Selahaddin'i, ümmetin liderine selam olsun', 'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez',

Kürtçe olarak asılan pankartta da; 'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz', 'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek' pankartları asıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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