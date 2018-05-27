Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran Bunlara Haddini Bildirme Günü Olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerle ilgili 'Bunlara haddini bildirme günü olacak' dedi.

Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına alanı dolduran Ispartalılara teşekkür ederek başladı.

Seçime 27 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Tüm 16 yıldır gece gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Isparta'mız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye, 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Unutmayın, aşk ile koşan yorulmaz. Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatana hizmet etmekten hiçbir zaman yüksünmedik. Makamların, mevkilerin, koltukların bizi hedefimizden saptırmasına, yolumuzdan alıkoymasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de inanın bu meydanda ilk günkü gibi heyecanlıyız.

Bölücü örgütünden FETÖ'süne, içeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen birlik, beraberlik, kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye bu başarılarıyla dosta güven aşılarken elbette hasımlarının yüreklerine korku saldı. Afrin'de şu an itibarıyla teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz Mehmet'imizin kanını yerde bırakmadı. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz, güvenlik korucularımız orada. Çünkü bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse Allah'ın izniyle bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Çıraklarla bu iş olmaz. Bu iş yürek işi, bu iş kürekle olmaz. Bunlar ne diyorlardı? 'Afrin'de ne işiniz var.' diyorlardı değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz, üzerine gideriz." dedi.

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