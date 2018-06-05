Cumhurbaşkanı Bugün Duyurdu! 1000 Yeni Personel Alınacak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak Mitinginde vatandaşlara seslendi. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na da 1000 kişilik alım yapılacağını, gelecek seneyse 1500 kişilik alım yapılacağını söyledi.

Bölücü terör örgütüyle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz, terör bize gelemeden biz onun kaynağına gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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