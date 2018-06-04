Cumhurbaşkanı Bugün Açıkladı! Maaşlara Yeni Düzenleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş aylıklarının 3 ayda bir ödeme döneminin sonlanacağını, bu yılın Eylül ayından itibaren maaş ödemelerinin aylığa çevrileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emekli vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Erdoğan, emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Bugün ülkemizde 12,3 milyon emeklimiz bulunuyor. Hükümete geldiğimizde ilk işlerimizden birisi emeklilerimizin durumlarına el atmak oldu. Tüm emeklilerin, özellikle Bağ-Kur emeklilerinin durumu çok sıkıntılıydı. 30-40 yıl ekmek teknesinin başını bekleyen, tarlasını ekip biçen insanlarımıza öyle emekli maaşları bağlanıyordu ki, biz bunları gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı. Hemen harekete geçip bu tür çarpıklıkları ortadan kaldırdık.

Emekli maaşlarında 2-3-4 katına varan oranlarda artışlar yaptık. Bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında emekli maaşı alan bulunmuyor. Hele hele eskisi gibi 50-100 lira gibi trajikomik emekli maaşı alan kimse kalmadı. Son olarak bayram ikramiyeleri ile emeklilerimizin bayramlarını bayram gibi geçirebilmelerine imkan sağladığımıza inanıyorum. Buradan bir müjdeyi daha emeklilerimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyor.

Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında Temmuz zammından da faydalanacak. Ayrıca 65 aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de Eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar. Emeklilikten sonra ticari faaliyette bulunanların yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primlerini de kaldırdık. KDV iadesinin maaşa eklenmesinden banka promosyonlarına, seyyanen yapılan artışlardan yıllık standart maaş zamlarına, intibaklarından ikramiye yıl sınırlarının kaldırılmasına kadar her vesile ile emeklilerimizin ellerine geçen parayı yükseltmenin gayreti içinde olduk. Sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nı aynı çatı altında topladık. Sağlık sigortasının kapsamının bu derece geniş, hizmet kalitesinin bu derece yüksek olması dünyada pek az rastlanır bir uygulamadır. Geçtiğimiz günlerde yüksek öğrenim mezunu polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz için emeklilerinde 3 bin 600 ek gösterge imkanını getirdik. Bu düzenlemeden aynı şartlarda daha önce emekli olanlarda yararlanacak" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA