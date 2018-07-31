Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Bedelli Askerlik Yasası'nı Ne Zaman Onaylayacak?..

Bedelli Askerlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için sunuldu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim kalın bugün toplanan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Cumhurbaşkanı Bedelli Askerlik Yasası'nı Ne Zaman Onaylayacak?..

Bedelli Askerlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için sunuldu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim kalın bugün toplanan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 19:25
Cumhurbaşkanı Bedelli Askerlik Yasası'nı Ne Zaman Onaylayacak?..

Bedelli Askerlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için sunuldu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim kalın bugün toplanan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı önemli açıklamalarda 100 günlük planın cuma günü açıklayacağını duyururken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerlik yasasına da değindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında bedelli askerlik yasasının ne zaman onaylanacağı konusunda konuştu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

''Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarıyı imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak.''

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik YasasıCumhurbaşkanı ErdoğanIbrahim Kalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sabri 2 saat önce

Ya şu 21 gün kaldırılsın ya da uzaktan eğitime dönüştürülsün. Vatandaş boğazına kadar sıkıntıyla stresle dolu zaten. Ekonomi seçimden sonra düzelmedi. Dolar euro düşmedi. Benzin gaz düşmedi. Prim borcu olanlar yapılandırmaya bile girişemiyor. Kolay mı ödemek. Giderek bıkkınlık vermeye başladılar. Üstüne bir de bu bedelliyi 21 günle sulandırdılar. Koskoca Bahçeli yanlış mı düşünüyor? O kadar siyasi kaldırın dedi hepsi yanlış mı düşünüyor. Cimer'e yazın arkadaşlar. Kaldırılsın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Teröristlerden Asker Ailesine Bombalı Saldırı!.. Asker Eşi ve 11 Aylık Bebeği...
Teröristlerden Asker Ailesine Bombalı Saldırı!.. Asker Eşi ve 11 Aylık Bebeği...
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Açıkladı!... Bayram Tatili Kaç Gün Oldu!..
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Açıkladı!... Bayram Tatili Kaç Gün Oldu!..
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İşçi Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İşçi Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim