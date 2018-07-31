Cumhurbaşkanı Bedelli Askerlik Yasası'nı Ne Zaman Onaylayacak?..

Bedelli Askerlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için sunuldu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim kalın bugün toplanan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı önemli açıklamalarda 100 günlük planın cuma günü açıklayacağını duyururken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerlik yasasına da değindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında bedelli askerlik yasasının ne zaman onaylanacağı konusunda konuştu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

''Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarıyı imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak.''