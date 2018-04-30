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Cumhurbaşkanı Adayları için Başvurular Başlıyor

Partilerin Cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs, Erdoğan'ın adaylık başvurusunun Cuma günü teslim edileceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Adayları için Başvurular Başlıyor

Partilerin Cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs, Erdoğan'ın adaylık başvurusunun Cuma günü teslim edileceği öğrenildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
Cumhurbaşkanı Adayları için Başvurular Başlıyor

Partilerin Cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs, Erdoğan'ın adaylık başvurusunun Cuma günü teslim edileceği öğrenildi.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, bugünden itibaren 6 Mayıs 2018 pazar günü saat 17.00'ye kadar genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim edilecek.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, ittifakların ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları yarından başlayacak. Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adaylarına dair başvuru işlemlerini 5 Mayıs 2018 saat 17.00 tarihine kadar, seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs mesai bitimine kadar başvuru işlemlerini yapacaklar.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süreci başlayacak. İtiraz süresi 11 Mayıs olarak belirlenirken, YSK bir gün içerisinde itirazları karara bağlayacak. 13 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak, Cumhurbaşkanı seçimi propaganda seçim süreci başlayacak.

  • MHP, AK PARTİ, BBP CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ERDOĞAN'I ADAY GÖSTERECEK.
  • SAADET PARTİSİ ADAYINI YARIN AÇIKLAYACAK
  • İYİ PARTİNİN ADAYI GENEL BAŞKAN MERAL AKŞENER OLACAK
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ADAYININ İLHAN KESİCİ OLACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR, CHP'DE YILMAZ BÜYÜKERŞEN VE İLHAN KESİCİ'NİN İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR. CHP LİDERİ ADAY OLMAYACAK.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Adayı Için Başvurular
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