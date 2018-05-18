Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: İlk Turda Ben Seçileceğim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da düzenlenen seçim mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gündemdeki konulara ve seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmayacağını ilk turda salt çoğunluğun oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yani bereketli topraklar burası. Buranın oyu da bereketli oy. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim, zayıf olduğum yerler var, o zayıf olduğum yerleri telafi etmek için. Ben, 4 Mayıs'ta sayın Genel Başkan aday olarak sahneye çıkardığında Allah için içimdekini aynen söyleyeyim, ben ikinci tura oynuyordum. Şimdi vazgeçtim, 'ilk turda seçileceğim' diyorum. Şimdi birinci tur 50 artı 1 ve zayıf olduğum yerler var. Orayı Tekirdağ'dan dengelememiz lazım, oy oranını söyleyeyim mi? Yüzde 75. Olur mu? Belediye başkanımız çık yukarı diyor. 80, yok fazla atmayalım, 80'e razıyım. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlarım çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Antep Fıstığı fiyatlarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, "Önümüz bayram, aklımıza baklava gelir değil mi? Baklavacılar fıstıklı baklava yapamıyor artık. Niye? Pahalı. Tarım bakanı ne diyor? 'İthal edelim' diyor. Vay vicdansız, vay insafsız. Neyi ithal edeceksin İran'dan. Adı ne bu fıstığın, Antep fıstığı. Ya Antep Türkiye'de bir vilayet Gaziantep, ya insan utanır, 'Antep fıstığını ithal edeceğim' demeye utanır. Bakanın adı Fakıbaba, milletin adı fakirbaba. Yani bize diyor ki bayramda, 'kursağında baklava olmayacak, sırtında oklava olacak.' diyor. Bizim o zaman hep birlikte bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Sandıkta görevimizi yapacağız." dedi.

Gençlere yönelik 500 TL projesi, mazot indirimi, medyanın tek taraflı tutumu gibi konularda İnce'nin konuşmasının satır başları arasında yer aldı.

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