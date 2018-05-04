Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den İlk Konuşma!

Muharrem İnce : İki insan iki parti başkanı, iki lider, birisi beraber yola çıkmışlar, kardeşim demiş, beraber parti kurmuşlar, sen yasaklı olmuşsun, o başbakan olmuş, milletvekili olmuş, gelmiş başbakanlığı sana vermiş. Al demiş gel başbakan ol demiş benim yerime, bir gün Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde, Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin.

KENDİ EGOSUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYEN BU İNSANDAN MİLLETE FAYDA GELMEZ

Bu bir lider, kardeşim dediği ona başbakanlığı veren, onun sırlarını paylaşan birine, sonunda iş kendine geldiğinde yaptığına bak. Diğer taraftan bir parti başkanı, bir parti liderine bak, o da kendisine rakip olmuş, hatta kendisine karşı zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, eleştirmiş, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin selameti için 'Bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur' demiş. Şimdi size soruyorum, 80 milyon eyyy AK Partili kardeşim sana da soruyorum, kardeşim dediğiniz, evinin helikopter gönderenden, kendi hırslarından, kendi egosundan, kendinden başka bir şey düşünmeyen bu insandan millete fayda gelmez. İyi düşün iyi düşün.

FETRET DÖNEMİNİ HEP BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ

Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendi çocuklarını düşünüyor, kim milletin çocuklarını düşünüyor. Osmanlı 1299'da kuruldu, 1402'de Timur geldi devleti dağıttı. Fetret devri yaşandı büyük bir süre. Tıpkı Türkiye 1402'de olduğu gibi bir fetret dönemi yaşadı. Fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizdir.

MECLİSTE BEN SN. ERDOĞAN'DAN DAHA KIDEMLİYİM

Tek Bayrak hepimizin. Vatan Tek 80 milyonundur hepimizin, Atatürk kurtarıcımız , kurucumuz, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil , 80 milyonun Atatürk'üdür , tek. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı olmaz, Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur , partisiz. Ben 3 Kasım 2002 'de milletvekili oldum, Sn. Erdoğan mart 2003'de oldu, ben ondan 5 ay kıdemliyim. Yani tecrübeye bakarsan, askere gitseydi ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. Ne tecrübesini soruyorsun. 550 milletvekili var, 7 milletvekili var orada, o 7 milletvekili 3 Kasım 2002'den bu yana aralıksız milletvekili.

1 GÜNLÜK MİLLETVEKİLİNDEN BAŞBAKAN OLUYOR, 16 YILLIK MİLLETVEKİLİNDEN CUMHURBAŞKANI YAPMAYACAKSINIZ ÖYLE Mİ?

1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli milletvekillerindenim. 2003'de milletvekili oldu Sn. Erdoğan, milletvekili olduğu gün meclise geldi parmak izini kullanamadı çok iyi biliyorum. 1 günlük milletvekiliyken Başbakan oldu. 1 günlük milletvekilinden Başbakan yapacaksınız, 16 yılllık milletvekilinden Cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi?

Ha Sn. İnce Diploma var mı? diyeceksiniz , bunu da göreceksiniz.

Değerli kardeşlerim AKP FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmış. Türkiye demokrasi, hukuk, bağımsız yargı bunları konuşacak durumda değildir, Anayasa Mahkemesi Anayasayı bir tarafa itmiştir, Ekonomimiz dış müdahelelere açıktır, Genelkurmay Başkanımız siyasetin özel talepleriyle meşguldur. Besleme sosyal medya trolleri yalan ve pislik saçmakla meşguller. Birbirine güvenmeyen , birlikte yaşama isteğini kaybetmiş bir insan topluluğu haline geldik.

GENÇLERİMİZ AKILLI EVLATLARIMIZ ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Gençlerimiz , akıllı evlatlarımız ülkemizi terk ediyor. Kendi çocukları bedelli askerlik yapanlar var, bir de fakir evlatlarımızın yaptığı vatan mücadelesi var. Pasaportumuzun kapıkule'den öteye değeri yok. Sözde dünya lideri, hergün bağırıp çağrıyor, hakaret ediyor. Şimdi bu ülkenin gençlerine sesleniyorum, çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, size sesleniyorum.

BİR İNSANI HAYATTA ÜÇ KİŞİ KISKANMAZ

Bakın nasıl Cumhurbaşkanı olacağımı size anlatayım. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz, anası, babası bir de öğretmeni kıskanmaz. Öğretmeni gurur duyar. Benim profesör öğrencilerim, kaymakam olmuş, doktor, mühendis olmuş öğrencilerim var. Hepsinde payım olduğunu düşünüyor, hepsiyle gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik anlatırken, elektronik, fizik anlatırken, o sınav sorularını verdikten sonra değerlendirirken o kağıdı bana öğretmenim öğretmişti isimlerini kapatır, okurdum, adını görmeden okurdum kağıdı. Adını görmeyeceksin ki etkilenmeyeceksin, eşit not vereceksin.

ÜNİVERSİTE SINAV SORULARINI 14 SENE BOYUNCA ÇALDILAR

Bunlar ne yaptı, tam 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar, fetöyle birlikte çaldırdılar. Gençler, evlatlarım, kardeşlerim, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece soruları mı? Buradan uyarıyorum, sınavda soruyu çalan sandıkta oyu çalar, bugünden uyarıyorum, bu ülkenin değerli avukatları, 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun, her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirim, hazır olun. 50 bin avukat, 50 bin...

Hazineden parayı çaldırmayacağız parayı...

SARAYI ÖĞRENCİLERE VERECEĞİM

Şimdi size bir soru, Allah'ın izni milletin isteğiyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'yım sizce ben nereye giderim, Saraya mı , Çankaya'ya mı? (Çankaya sesleri) Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım.

KAMUDA YÜKSELMEYİ ADİL YAPACAĞIZ

Kamuda yükselme, müdür olma, genel müdür olma , daire başkanı, müsteşar olma, öyle bir kritere bağlayacağız ki , 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız. Kimsenin mezhebine, kimsenin başörtüsüne , kimsenin mini eteğiyle ilgilenmeyeceğiz, kimsenin kürtlüğü, Türklüğüyle ilgilenmeyeceğiz. Kamuda yükselmeyi adil yapacağız. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız, parti il başkanından hakim savcı yapmayacağız.

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