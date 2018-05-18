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Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener : Kamu Personeli Alımlarında Torpiliniz Bu Olacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk Tv canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener : Kamu Personeli Alımlarında Torpiliniz Bu Olacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk Tv canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 Mayıs 2018 Cuma 22:31
Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener : Kamu Personeli Alımlarında Torpiliniz Bu Olacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk Tv canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkacağını söyleyen Akşener, an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çekindiği rakibin de kendisi olduğunu 'Kimse kusura bakmasın tek rakip benim' diyerek öne sürdü.

ATAMALARDA TEK TORPİL NÜFUS KAĞIDI OLACAK

Öğretmen atamaları, sağlık personeli alımları, kamuda yükselme gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri, "AK Parti teşkilatlarından kağıt getiren atanabiliyor mu? Ben onun için kimliklerinizi çıkarır mısınız ( Kimliğini çıkarıp gösteriyor) her gittiğim yerde bunu çıkaracağım işte torpiliniz budur. Nüfus kağıdınız sizin torpilinizdir. Bu ülkenin tapusu bu nüfus kağıdıdır, ağa da , paşa da , reis de budur" dedi.

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