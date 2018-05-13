Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Türkiye Böyle Yönetilmez

Burada gündemdeki konulara ve seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, 100 bin imza konusunda Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara da değindi. Karamollaoığlu, "Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez" dedi.

Demirtaş ile ilgili serbest bırakılma çağrısını yineleyen Karamollaoğlu, "Biz de mağduriyet yaşadık. Bir insan suçlu ise hızla yargılanmalı. Ancak bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olmamalı. Serbest kalmasını ve yarışa dışarıda katılabilmesini temenni ediyorum" dedi.

Abdullah Gül ile ilgili basın mensuplarının 'Kırgın mısınız?' sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı adayı, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deneceğini bilmeme rağmen istedim. Çünkü kuvvetler ayrılığı gereğini gördüğüne inanıyorum. Kendisine her konuyu sormadım. Ancak şartlar bazen insanları zorluyor. Onun adaylığı ile AK Parti'den yüzde 15'lik bir kesimin kopacağını düşünüyordum. Ki kendisine gelen ve hain demeye kadar varan tepkiler bunun göstergesi. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir kırgınlık yok" şeklinde konuştu.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin yazarlarından Bulaç'ın tahliye edilmesini sevindirici bir haber olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "Ali Bulaç'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi" ifadelerini kullandı.

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