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Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Adalete Güven Kalmadı, Hükümet Bunu Bilerek Yaptı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen e-miting'de vatandaşların internet üzerinden gönderdiği soruları yanıtladı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Adalete Güven Kalmadı, Hükümet Bunu Bilerek Yaptı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen e-miting'de vatandaşların internet üzerinden gönderdiği soruları yanıtladı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

05 Haziran 2018 Salı 23:12
Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Adalete Güven Kalmadı, Hükümet Bunu Bilerek Yaptı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen e-miting'de vatandaşların internet üzerinden gönderdiği soruları yanıtladı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendilerinin iktidara gelmesi durumunda ilk işin OHAL'in kaldırılması olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, vatandaşın hukuka olan güveninin zedelendiğini, bunu AK Parti iktidarının kasti olarak yaptığını iddia etti.

Temel Karamollaoğlu, "Adalet mekanizmasına güven kalmadı. Hukuk rafa kaldırıldı. Bunu hükümet bilerek yaptı.En yüksek kademede bulunan insanlar bile, bir kişinin kararnamesiyle görevlerinden uzaklaştırılabiliyor. Böyle bir mantık olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Ülkeye huzur getirmez. Adalet mülkün temelidir.Yapılan inşaatları kalkınmanın işareti olarak görüyor bu arkadaşlar. İnşaatı herkes yapar ama fabrikayı herkes kuramaz. Siz insanların işsizliğini ortadan kaldıracak bir projeyi kuramazsınız.

Dış politikada isabetli karar verebilmek beceri ister. Dış ticaret açığını kapatmak beceri ister. Tarımda, hiç olmazsa buğday ve et ithal etmemek bile bir beceri ister. Ama bizi getirdiğiniz noktaya bir bakın." şeklinde konuştu. Dış politikanın yeniden şekillenmesi gerektiğini, dünyada farklı gelişmeler meydana geldiğini söyleyen Saadet Partisi Lideri, "Dünya yeniden şekilleniyor. Bu şekillenmede kendi etrafımızda bir oluşum sağlamaya, bizim üzerimize oynanan oyunları bertaraf etmeye mecburuz. Bizi parçalayıp bölmek istiyorlar. Bizi kutuplara ayırıp her birine kendileri hükümran olmak istiyorlar. Ama biz başta D-8'de, İslam ülkeleri olmak üzere, kalkınmakta olan geri kalmış bütün ülkeleri kucaklamak mecburiyetindeyiz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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