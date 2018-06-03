Cumhurbaşkanı Adayı İnce : Sen Milletin Generalisin, Erdoğan'ın Değil

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi içerikli konuşmasını alkışlaması konusunda eleştirilen 2. Ordu Komutanı'na yönelik sert açıklamalarını sürdüren CHP Cumhurbaşkanı İnce: , "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK'nın disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz, diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler.

Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim.Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun." ifadelerini kullandı.

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