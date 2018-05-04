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Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin Annesi 'Bundan Sonra Tüm Türkiye'nin Oğludur'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharerem İnce'nin annesi Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ilk duygularını paylaştı. 'Artık herkesin oğlu.'

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Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin Annesi 'Bundan Sonra Tüm Türkiye'nin Oğludur'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharerem İnce'nin annesi Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ilk duygularını paylaştı. 'Artık herkesin oğlu.'

04 Mayıs 2018 Cuma 13:29
Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin Annesi 'Bundan Sonra Tüm Türkiye'nin Oğludur'

CHP'li İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde, büyük sevinçle karşılandı. Köyünde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi ve teyzesi de gururu bir arada yaşadı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'ye Yalova'da ulaşan basın mensupları, İnce'nin duygu ve düşüncelerini sordu. Oğlu için dua ettiğini söyleyen Zekiye İnce, 'Allah oğlumu kötü insanlardan korusun. Muharrem şimdiye kadar benim evladımdı, oğlumdu, bundan sonra tüm Türkiye'nin oğludur' ifadelerini kullandı. 

Muharrem İnce'nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise, "Muharrem ile gurur duyuyorum, bu işi başaracağına gönülden inanıyorum" dedi. 

Muharrem İnce , bugün Hacı Bayram camisindeki Cuma Namazının ardından eski meclis binasına yürüyerek gidecek ve burada bir konuşma yapacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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