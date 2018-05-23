Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Dolar Çağrısı!

Erzincan'da konuşan Muharrem İnce, "Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL'ye çevirileceğine dair çağdışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin." şeklinde konuştu.

TRT'ye yönelik tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bizden para toplayıp Erdoğan'ın borazanlığını yapan bir TRT var. Para bizden, borazanlık ona. Ayıp olmasın diye, 8-10 dakika veriyor bizi. Geçen denk geldim, beni veriyorlar, ben de onları eleştiriyorum. Vermezseniz, vermeyin, 24 Haziran'dan sonra nasılsa çağıracaksınız. Canlı yayın hazır mı? Hangi canlı yayın bizim canlı yayınımız kadar güçlü olabilir." şeklinde konuştu. Doğan Medya'nın satışını gündeme getiren Muharrem İnce, kredinin kim tarafından sağlandığının bilinmediğini belirterek Ziraat Bankasını işaret etti. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşu satıldı. Krediyi kim verdi, Ziraat Bankası. Dışarıdan para aldı, geldi kredi verdi. Kaç para biliyor musun, 1 milyar dolar. 2 yıl da ödemesiz. Ey çiftçi kardeşim, bu 1 milyar doları çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 45 bin lira verirdi. Sana 45 bin lira vermiyor, bir medya patronuna 1 milyar dolar verdi. Doktor artık sizi iyi edemiyor, gel burada yeni doktor." dedi.

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