Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Dolar Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dolar çağrısında bulundu.

banner396

Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Dolar Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dolar çağrısında bulundu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:23
Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Dolar Çağrısı!

Erzincan'da konuşan Muharrem İnce, "Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL'ye çevirileceğine dair çağdışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin." şeklinde konuştu.  

TRT'ye yönelik tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bizden para toplayıp Erdoğan'ın borazanlığını yapan bir TRT var. Para bizden, borazanlık ona. Ayıp olmasın diye, 8-10 dakika veriyor bizi. Geçen denk geldim, beni veriyorlar, ben de onları eleştiriyorum. Vermezseniz, vermeyin, 24 Haziran'dan sonra nasılsa çağıracaksınız. Canlı yayın hazır mı? Hangi canlı yayın bizim canlı yayınımız kadar güçlü olabilir." şeklinde konuştu. Doğan Medya'nın satışını gündeme getiren Muharrem İnce, kredinin kim tarafından sağlandığının bilinmediğini belirterek Ziraat Bankasını işaret etti. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşu satıldı. Krediyi kim verdi, Ziraat Bankası. Dışarıdan para aldı, geldi kredi verdi. Kaç para biliyor musun, 1 milyar dolar. 2 yıl da ödemesiz. Ey çiftçi kardeşim, bu 1 milyar doları çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 45 bin lira verirdi. Sana 45 bin lira vermiyor, bir medya patronuna 1 milyar dolar verdi. Doktor artık sizi iyi edemiyor, gel burada yeni doktor." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AdayıMuharrem InceMuharrem Ince Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilis'te 50 Liralık Gıda Yardımı Sebebiyle İzdiham
Kilis'te 50 Liralık Gıda Yardımı Sebebiyle İzdiham
Son Dakika: Niğde'de Can Pazarı! Yola Saçıldılar
Son Dakika: Niğde'de Can Pazarı! Yola Saçıldılar
Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı
Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim