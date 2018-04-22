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Cumhurbaşkanı Aday Adayı Olmak için Ödenmesi Gereken Miktar Belli Oldu!

Cumhurbaşkanlığı seçimi uyum kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi. Cumhurbaşkanı aday adayı olmak için adayların öncelikle 10 bin 300 TL yatırması gerekli.

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Cumhurbaşkanı Aday Adayı Olmak için Ödenmesi Gereken Miktar Belli Oldu!

Cumhurbaşkanlığı seçimi uyum kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi. Cumhurbaşkanı aday adayı olmak için adayların öncelikle 10 bin 300 TL yatırması gerekli.

22 Nisan 2018 Pazar 09:24
Cumhurbaşkanı Aday Adayı Olmak için Ödenmesi Gereken Miktar Belli Oldu!

 Cumhurbaşkanlığı seçimi uyum kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi. Cumhurbaşkanı aday adayı olmak için adayların öncelikle 10 bin 300 TL yatırması gerekli.

Cumhurbaşkanlığı seçimi uyum kanunu tasarısı TBMM'ye gönderildi. Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı aday adayı olabilmesi için 10 bin 300 TL'yi maliye veznesine emaneten yatırması gerekiyor. Başvuru YSK tarafından iki gün içerisinde değerlendiilecek.  Maliye veznesine yatırılan emanet para, 100 bin imzanın tamamlanması durumunda ya da ölüm hallerinde ilgili kişiye iade edilecek. 100 bin imzaya ulaşamayan aday adayları tarafından yatırılan paralar Hazine'ye gelir olarak kaydedilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesi için bir adayın 40 yaşını doldurmuş, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması, yükseköğrenim diplomasına sahip olması gerekiyor. Cumuhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak ve bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabilecek.

KPSSCAFE - ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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