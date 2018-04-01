Cumhurbaşkanı Açıkladı! Öldürülen Terörist Sayısı 3 Bin 844

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana İl Kongresinde konuşuyor. Erdoğan salona girmeden dışarıda kalan vatandaşları selamlayarak bir konuşma yaptı.

Burada Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin son gelişmeleri vatandaşlarla paylaşan Erdoğan, öldürülen hain sayısının 3 bin 844 olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Afrin'den ayrılanlar tekrar topraklarına evlerine dönüp yerleşecekler.

Hiç merakınız olmasın. Türkiye Suriye'de oynanan oyunları bozdukça çatlak sesler gelmeye başladı. Son aldığım rakama göre Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 3844 oldu.ABD'nin Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Buna karşı olarak Fransa'dan kendilerine hiç yakıştıramadığımız bir takım haberler geldi.Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar'da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermişti. O kahramanları bir kez daha rahmetle hürmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde denemek istiyorlar." dedi.

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