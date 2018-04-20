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Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası cami çıkışında hazır bulunan basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası cami çıkışında hazır bulunan basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 14:14
Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, erken seçime ilişkin de önemli ifadeler kullandı. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler.

SERBEST BIRAKILAN FETÖ'CÜLER

Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz.

ABD'NİN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI HAKKINDA

Önce onlar kendi işlerine baksın. 1,5 sene geçti seçimlerden, hala 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

DERBİDEKİ OLAYLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaBinali YıldırımHaberErken SeçimUyum Yasası
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