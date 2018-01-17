Çukur Yeni Bölüm (13. Bölüm) Fragmanı Yayımlandı (Vartolu ve İdris Karşı Karşıya)

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm ilk fragmanı yayımlandı.

Ekranlara geldiği ilk bölümden bu yana izlenme rekorları kıran Çukur'un 13. bölümü Show Tv tarafından yayımlandı. Yayımlanan yeni bölüm ilk fragmanda bir birinden heyecanlı sahnelere yer verildi.

Münir'den ipotek karşılığı para alan Yamaç, Münir'e babası İdris adına olan tabuları verir. Münir ise tapuları ve senetleri beyefendiye verir. Beyefendi ise Münir'in şirketini Vartolu'nun almasını ister ve senetler ile tapuyu Vartolu'ya verir. Vartolu ise yeni bölüm fragmanında tapuyu ve senetleri Yamaç'a vermeyeceğini, bu belgeleri sadece İdris'e vereceğini söyler. İdris ise Vartolu'nun bu isteğini yerine getirir ve Vartolu'nun yanına gelir.

Vartolu ise Tapuları İdris'e tek şartla vereceğini söyler.

Çukur'un yeni bölümü Pazartesi saat 20.00'da Show Tv ekranlarında.

İşte Çukur'un yayımlanan yeni bölüm fragmanı.

Çukur Konusu

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Kpsscafe.com.tr | Ankara