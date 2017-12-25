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Çukur 10. Bölüm Bipsiz Nasıl İzlerim? Çukur Son Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur'un son bölümü ekranlara geldi. Büyük bir heyecana sahne olan Çukur'un yeni bölümü yüz binlerce kişi tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Peki Çukur'un yeni bölümünü nasıl izlerim? Çukur sansürsüz olarak nerede yayımlanacak?

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Çukur 10. Bölüm Bipsiz Nasıl İzlerim? Çukur Son Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur'un son bölümü ekranlara geldi. Büyük bir heyecana sahne olan Çukur'un yeni bölümü yüz binlerce kişi tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Peki Çukur'un yeni bölümünü nasıl izlerim? Çukur sansürsüz olarak nerede yayımlanacak?

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:17
Çukur 10. Bölüm Bipsiz Nasıl İzlerim? Çukur Son Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların yeni olmasına rağmen en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur bu akşam yeni bölümü ile Show Tv ekranlarında yayımlandı. Dizinin yeni bölümünün yayımlanması ile birlikte yüz binlerce takiçi, televizyon başına geçti ve diziyi TV'de izledi. Ancak binlerce takipçi, Çukur diizisini ekranlarda izleme fırsatı bulamadı. Çukur'u ekranlarda izleyemeyen takipçiler ise dizinin son bölümünü internet üzerinden nasıl izleyeceklerini araştırmaya başladı. Peki Çukur dizisinin ekranlara gelen son bölümünü nasıl izlerim? Çukur'un son bölümünde neler yaşandı? Çukur'un son bölümünü sansürsüz şekilde nasıl izlerim? İşte Çukur'un ekranlara gelen son bölümünde yaşanan olaylar ve Çukur dizisini izleme yolları.

Çukur'un yeni bölümünde şu olaylar yaşandı:

Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. Önceki bölümün sonunda Yamaçç tam Serdar'ı vuracakken Sena gelir ve Yamaç'ı vazgeçirmeye çalışır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike altındadır. Serdar'ın adamları Çukur'a dört bir yandan girerken Koçovalılar'ın evini hedef alırlar. Evde de Koçocalı kadınları vardır.

Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Vartolu balkonundan silahlı adamların geldiğini görür ve adamlarını toplayarak baskına gelenleri bir bir vurur. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

Çukur dizisinin yeni bölümünü sansürsüz şekilde izlemek için Show Tv sayfasını ziyaret edin.

Dizinin yeni bölümü şu adreste yayınlanacak:

http://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/cukur/2076

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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