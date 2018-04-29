Cübbeli ile Ahmet Hakan Atışmasında Son Durum

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımında Ahmet Hakan ile ilgili flaş sözlere yer vermişti.

Ünlü, umre sırasında ettiği dualar nedeniyle Ahmet Hakan'ın Kanal D Ana Haber Spikerlğinden ayrıldığını dile getirdi. Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına."

AHMET HAKAN'DAN CVAP GECİKMEDİ

Ahmet Hakan'ın ise Ahmet Mahmut Ünlü'ye cevabı gecikmedi. Hürriyet 'teki köşesinde Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu sözlerini değerlendiren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Cübbeli umreye gitmiş. Benimle ilgili beddua etmiş. Ve sözde bu bedduası tutmuş! Be hey Cübbeli! Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene. Ne istiyorsun benim gibi garibandan?"

AHMET HAKAN CÜBBELİ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan, Şifa Ayetleri isimli kitabında cinsel güç için dua ve ayet olduğunu belirten Cübbeli ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?"

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