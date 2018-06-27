CTE Tekirdağ Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı-70 KPSS ile İKM Alımı Oldu

Tekirdağ Adliyesi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Adliye resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda mülakatlara girecek adayların listesine yer verildi.

Açıklanan sonuçlara göre erkek İKM alımında KPSS taban puanının 70'e kadar düştüğüne yer verildi. Açıklaam şu şekilde;

1 - ) BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜNÜN YAPILACAĞI YER ; TEKİRDAĞ MERKEZ ADLİYESİ ( VALİLİK YANI )

2 - ) BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜNÜN YAPILACAĞI TARİHLER : 29/06/2018 – 02/07/2018 ( SAAT 09:00 DAN İTABAREN )

3 - ) ADAYLARIN İSİMLERİ KARŞISINDA BELİRTİLEN TARİHLERDE TEKİRDAĞ MERKEZ ADLİYESİNDE KİMLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. BOY – KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILMAYANLARIN MAZERETLERİ KABUL EDİLMEYECEK, SÖZLÜ SINAVA KATILAMAYACAKLARDIR 4 - ) ADAYLARIN BOY – KİLO ÖLÇÜMÜNE GELİRKEN 4 ADET GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU, 2 ADET NUFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ, 4 ADET VUKUATLI NUFÜS KAYIT ÖRNEĞİ İLE 2 ADET ADLİ SİCİL KAYDINI KOMİSYONUMUZA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

( GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK FOTOGRAF YAPIŞTIRILARAK TESLİM EDİLECEKTİR, GÜVENLİK SORUŞTURMA VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU TEKİRDAĞ ADLİYESİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR )

5 - ) BOY/KİLO ŞARTINI TAŞIYIP SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN SINAVA GİRECEKLERİ TARİHLERİ GÖSTERİR LİSTE 16/07/2018 TARİHİNDE TEKİRDAĞ ADLİYESİ İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

SONUÇLAR

Açıklanan sonuçlar şu şekilde;

Aşçı sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Çorlu Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Çorlu Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Elektrik Teknisyenliği Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Sağlık Memurluğu Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Sıhhi Tesisat Teknisyenliği Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Şoför Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Tekirdağ Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

Tekirdağ Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavı ADAY TESPİT LİSTESİ

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