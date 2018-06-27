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CTE Personel Alımında En İlginç Sonuçlar (Başvuru Yapan Aday Sayısı , En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Manisa Adliyesi, Akhisar Adliyesi, Alaşehir Adliyesi, Turgutlu Adliyesi ve bu Adliyelerin Mülhakatlarında görev yapmak üzere sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve İcra Kâtibi; Alaşehir Adliyesine Elektrik Teknisyeni, Turgutlu Adliyesine Şoför, Salihli Adliyesine Aşçı alımı başvuru sonuçları.

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CTE Personel Alımında En İlginç Sonuçlar (Başvuru Yapan Aday Sayısı , En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Manisa Adliyesi, Akhisar Adliyesi, Alaşehir Adliyesi, Turgutlu Adliyesi ve bu Adliyelerin Mülhakatlarında görev yapmak üzere sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve İcra Kâtibi; Alaşehir Adliyesine Elektrik Teknisyeni, Turgutlu Adliyesine Şoför, Salihli Adliyesine Aşçı alımı başvuru sonuçları.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:26
CTE Personel Alımında En İlginç Sonuçlar (Başvuru Yapan Aday Sayısı , En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)

Manisa Adliyesi CTE Başvuru Sonuçlarında İlginç Detay! (İKM, Şoför, Aşçı, Zabıt Katibi)

Manisa Adliyesi Akhisar İcra Katipliği için başvuru sayısı dikkat çekti. 5 Kişilik alım için 17 kişinin başvuru yaptığı bu adayların hepsinin başvurusunun  kabul edildiği görülürken KPSS en düşük puanı 70, en yüksek 78 olarak göze çarptı. Diğer alımlar ve başvuru sonuçlarına , ilgili duyuruya aşağıdan erişebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarih ve 32992892-E.6449/18685 sayılı yazıları uyarınca sözleşmeli (657 Devlet Memurları Kanununun 4/B) olarak personel alımı için Manisa Adliyesi, Akhisar Adliyesi, Alaşehir Adliyesi, Turgutlu Adliyesi ve bu Adliyelerin Mülhakatlarında görev yapmak üzere sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve İcra Kâtibi; Alaşehir Adliyesine Elektrik Teknisyeni, Turgutlu Adliyesine Şoför, Salihli Adliyesine Aşçı Unvanlarına başuruda bulunan, uygulama ve sözlü sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Akhisar İcra Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Akhisar Zabıt Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Alaşehir İcra Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Alaşehir Zabıt Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Alaşehir Elektrik Teknisyenliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Manisa Merkez İcra Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Manisa Merkez Zabıt Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Salihli İcra Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Salihli Zabıt Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Salihli Aşçılık Sınavı Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Turgutlu Zabıt Katipliği Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

Turgutlu Şoförlük Sınavı Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 17:54
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Ferdi 1 saat önce

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