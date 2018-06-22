Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE'den Beklenen Duyuru Geldi! Sınav Metinleri Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müğdürlüğü Cezaevi Katipliği uygulama sınav metinlerini yayımladı.

banner396

CTE'den Beklenen Duyuru Geldi! Sınav Metinleri Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müğdürlüğü Cezaevi Katipliği uygulama sınav metinlerini yayımladı.

22 Haziran 2018 Cuma 17:38
CTE'den Beklenen Duyuru Geldi! Sınav Metinleri Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müğdürlüğü Cezaevi Katkipliği uygulama sınav metinlerini yayımladı.

CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI
METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 03 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

Metinler için tıklayınız...

CTE PERSONEL ALIMLARINI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
CteCte Katiplik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşetin Böylesi! Kedileri Poşete Koyup Dereye Attılar
Vahşetin Böylesi! Kedileri Poşete Koyup Dereye Attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bedelli Askerlik' Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bedelli Askerlik' Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta Kalan 9 Bin Öğrenci Mezun Edildi
Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta Kalan 9 Bin Öğrenci Mezun Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim