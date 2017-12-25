CTE 3611 Personel Alımı Sözlü Mülakatları Başladı (Mülakat Soruları-Sonuçları)

CTE en az lise mezunu memur alımı sözlü mülakatları başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından Ekim ayı sonunda yayımlanan ilanda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne en az lise mezunu 3666 memur alımı yapılacağı açıklandı. Memur alımına başvurular Ekim ayında yapılırken uygulama sınavları Kasım ayı içinde yapıldı ve sözlü mülakatlar beklenmeye başladı.

Sözlü mülakat süreci de 25 Aralık 2017 Pazartesi günü başladı. Başvuru yapan ve uygulama ile boy kilo aşamasını geçen adaylar son aşama olan sözlü mülakatlara girmeye başladı. Sözlü mülakatlar bugün başladı ve yarın ve devam eden günlerde devam edecek.

Daha Önceki Mülakatlarda Çıkan Sorular

# Mahkeme çeşitlerini sayınız

# Cezaevi tiplerini sayınız.

# Atatürk'in katıldığı savaşları sayınız.

# İkinci Dünya savaşının taihi ve sonuçları nelerdir?

# Atatürk ilkelerini sayınız ve birini açıklayınız.

# Son dört Cumhurbaşkanımızı sayınız.

# İKM görevleri nelerdir?

# Kongre ve genelgeler

# İnfaz koruma memuru sicil amiri kimdir?

# Şapka kanunu nerde ve hangi tarihte kabul edildi.

# Kapalı cezaevinin tanımı

# Cezanın ilkelerini sayınız

# Denetimli serbestlik nedir?

# TBMM'deki vekil sayısı ve seçimler kaç yılda bir yapılır.

# Başkentler.(!)

# Mahkeme çeşitlerini sayınız.

# Danıştay, Sayıştay ve Yargıtayın görevleri nelerdir?

# Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

# Yasama yürütme ve yargı yetkisi kimdedir?

# NATO nezaman kuruldu ve Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu

# Türkiye Cumhuriyetinin Temel ilkelerini sayınız.

# Matbaayı kim ne zaman buldu?

# Cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanmayı söyleyiniz.

# Anayasamızın ilk üç maddesi nedir?

# Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

# Lozan antlaşmasının tarihi ve heyet başkanı?

# New York Borsasında işlem gören ilk türk şirketi söyleyiniz.

# Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

# Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir?

# Memurun görevden atılma nedenleri nelerdir?

# Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerini sayınız.

# Dünyanın en derin çukurunun adı nedir?

# Türk ceza kanunu açıkla.

# Ceza evlerinde en yetkili kişi kimdir?

# Kayyumun tanımı?

# Halifelik ve saktanatın kaldırılma tarihleri?

# Bakanlıkları sayınız.

Mülakata girenler aşağıda bulunan yorum kısmından mülakat sorularını yazabilirler.

Sonuçlar Ne Zaman?

Sonuç açıklama için net bir tarih yok. Ancak sonuçların mülakatların bitmesinden bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara