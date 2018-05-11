Çorum'daki Gizemli Kız Bulundu

Çorum'da bir hafta içerisinde 5 gece boyunca mezarlığa gelen ve bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu öne sürüldü. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunları olduğu iddia edilen kızın hastanede tedavi ettirildiği daha sonra da emniyetteki sorgusu sonrasında yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık Görevlileri, 26 Nisan 2018 tarihinde, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabılar olan bir kız çocuğunun mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi isimli bir merhumenin mezarı başında ağladığını fark etti. Görevliler art arda 5 gece boyunca kızı mezar başında ağlarken gördü. Kızın yanına gitmeye çalıştıklarındaysa kız kısa sürede karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Polisin de müdahil olduğu olay çevre ilçeler hatta şehir dışından dahi ziyaretçilerin mezarlığa gelmesi ve 'Gizemli Kızı Yakalama' çalışmasına döndü. Ulusal haberlerde de sık sık gündeme gelen genç kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, hastanede tedavi ettirildiği , genç kızın ifade işlemlerinin ardından ailesine teslim ettiği öğrenildi.

habertürk