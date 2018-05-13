Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kızla İlgili Flaş Karar!

Çorum'da mezaarlıkta ağlayan kızın gizemiyle ilgili flaş gelişme. Sosyal medyada kısa sürede mezarlıkta ağlayan gizemli kız videosuyla yayılan olay adeta 'Şehir efsanesi' haline geldi. Çorum İl Kültür Turim Müdür Vekili Ömer Aslan, "Ağlayan kızı gerçek kimliğiyle öne çıkarmayacağız. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 haftadır mezarlıkta geceleri ağlayan kız hikayesiyle gündeme gelen Çorum, Tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çekti. Ağlayan kızı bulmak için çevre ilçelerden hatta illerden insanlar Çorum Ulu Mezarlığı'na gitti. Söz konusu hareketlilik İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Sabah'da yer alan habere göre Müdürlük, 'Şehir Efsanesi' haline gelen olayı tanıtım için kullanacak. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Arslan, "Ağlayan kızı gerçek kimliğiyle öne çıkarmayacağız. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz." dedi. 2012 'de Hattuşaş sebebiyle 250 bin turist geldiğini söyleyen Arslan, "Bu sayıda gerileme yaşamıştık. Geçen yıl toparlanma başladı. Bu yıl ise tüm zamanların rekorunu kıracağız" dedi.