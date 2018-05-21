Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız Bulundu , Ailesi Konuştu!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan 'Gizemli' kız ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Gizemli kızdan adeta bir aile dramı çıktı. Yakınları, psikolojisi bozuk olan genç kızın hayatını kaybeden bir yakınını görme umuduyla mezarlığa gittiğini fakat meraklı vatandaşların onu hayalet sanarak günlerce sopalarla beklediğini bildirdi.

Sabah'dan Tülay Canpolat'ın haberine göre aile, genç kız dahil kimsenin haberini paylaşmasını istemezken, yapılan görüşmelerde genç kızın yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ile ev hanımı olan bir annenin üç çocuğundan en büyüğü olduğu belirtildi.

15 yaşlarındaki kızın ruhsal sorunları bulunuyor. Annesi, "Son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirledik. Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti. Birden o internette dolaşan videolar yayıldı, herkes kızımızdan bahsetmeye basladı.Olay aile meselemiz ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüşmüştü. Son zamanlarda yasadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu.Kafasını buna takmıştı, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu. Türlü yalanlar çıktı ortaya, evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular.Bizim hastalıgımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler. Herkes olayda macera aradı.Çorum dışından gelmeye basladıklarını duyduk, çocuğum mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış.İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın." dedi.

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