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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız Bulundu , Ailesi Konuştu!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan 'Gizemli' kız ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Gizemli kızdan adeta bir aile dramı çıktı. Yakınları, psikolojisi bozuk olan genç kızın hayatını kaybeden bir yakınını görme umuduyla mezarlığa gittiğini fakat meraklı vatandaşların onu hayalet sanarak günlerce sopalarla beklediğini bildirdi.

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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız Bulundu , Ailesi Konuştu!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan 'Gizemli' kız ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Gizemli kızdan adeta bir aile dramı çıktı. Yakınları, psikolojisi bozuk olan genç kızın hayatını kaybeden bir yakınını görme umuduyla mezarlığa gittiğini fakat meraklı vatandaşların onu hayalet sanarak günlerce sopalarla beklediğini bildirdi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:32
Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız Bulundu , Ailesi Konuştu!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan 'Gizemli' kız ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Gizemli kızdan adeta bir aile dramı çıktı. Yakınları, psikolojisi bozuk olan genç kızın hayatını kaybeden bir yakınını görme umuduyla mezarlığa gittiğini fakat meraklı vatandaşların onu hayalet sanarak günlerce sopalarla beklediğini bildirdi.

Sabah'dan Tülay Canpolat'ın haberine göre aile, genç kız dahil kimsenin haberini paylaşmasını istemezken, yapılan görüşmelerde genç kızın yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ile ev hanımı olan bir annenin üç çocuğundan en büyüğü olduğu belirtildi.

15 yaşlarındaki kızın ruhsal sorunları bulunuyor. Annesi, "Son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirledik. Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti. Birden o internette dolaşan videolar yayıldı, herkes kızımızdan bahsetmeye basladı.Olay aile meselemiz ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüşmüştü. Son zamanlarda yasadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu.Kafasını buna takmıştı, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu. Türlü yalanlar çıktı ortaya, evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular.Bizim hastalıgımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler. Herkes olayda macera aradı.Çorum dışından gelmeye basladıklarını duyduk, çocuğum mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış.İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın." dedi.

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Son Güncelleme: 21.05.2018 16:45
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Yorumlar
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Üzgün 5 saat önce

Yazık bize... Ne zaman böyle olduk diyemeyeceğim biz kendimiz istedik gibi sanki..........

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Yasin 5 saat önce

Magdurmuş. O zaman baştan cikip niye konusmuyosun.haftalardir nerdeydin? Bu kadar insan,medya ayaklandı.psikolojisi bozulanlar etkisi altinda kalanlar oldu. Simdii cikmis magdurmusda bilmem ne salak.

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Cem 2 saat önce

YAV ŞAKA GİBİ SANKİ TAZMİNAT İSTEYECEKMİŞ GİBİ ÇIKIP BİRDE KONUŞUYORSUNUZ SİZ NASIL BİR ANNESİNİİZ AİLESİNİZ YAV KAÇ ZAMANDIR NEREDEYDİNİZ SİZ SAÇMA SAPAN BİRDE KONUŞUYORSUNUZ SUÇ SİZİN AİLENİZİN BUZAMANA KADAR NERDEYDİNİZ NEDEN SAHİP ÇIKMADINIZ ÇOCUĞUNUZA ŞİMDİK BOŞ BOŞ KPNUŞUYORSUNUZ MİLLETİ SUÇLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ

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Hak 1 saat önce

Ülkemiz gerçekten çok bozulmuş İnsanları kendi haline de bırakmıyorlar Mecbur mu insanlar kendi ailevi sorunlarını ortaya dökmeye Bu olayı magazine şova dönüştürenlere hiç mi sözünüz yok utanın halinize Mezarlıkta haber peşinde koşanlara insanların özel hayatını hiçe sayanlara, mezarlığa gidip bu olaydan nemalanmak isteyenlere hiç mi sözünüz yok

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Azel 22 dakika önce

Bence aile yalan söylüyor bunca zaman neredeydiler şimdi nerden çıktılar gerçek bir aile kızını başıboş geceyarilari mezarlığa gitmesine musade etmez ne normalini ne psikolojisi bozugunu

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