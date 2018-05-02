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Çorum'da Esrarengiz Olay! Gece Yarısı Mezarlıkta Ağlayan Kız Bir Anda Gözlerden Kayboldu!

Çorum'da 4 gece boyunca üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuşarak ağlayan genç kız dün gece yine geldi.

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Çorum'da Esrarengiz Olay! Gece Yarısı Mezarlıkta Ağlayan Kız Bir Anda Gözlerden Kayboldu!

Çorum'da 4 gece boyunca üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuşarak ağlayan genç kız dün gece yine geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:46
Çorum'da Esrarengiz Olay! Gece Yarısı Mezarlıkta Ağlayan Kız Bir Anda Gözlerden Kayboldu!

Çorum'da 4 gece boyunca üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuşarak ağlayan genç kız dün gece yine geldi.

Polisin yakalamaya çalıştığı 15-16 yaşlarındaki kız mezarların arasında kısa sürede gözlerden kayboldu.  Çepni mahallesindeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuştuğu ve ağladığını fark etti. Görevliler 27-28 ve 29 Nisan 2018 geceleri de genç kızın aynı mezar başında ağladığını gördü. Fatma Ç'nin mezarının üzerine "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" notu bırakan görevliler, durumu polise de bildirdi.

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresi ve içinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamadı. Fakat dün gece genç kız yine mazarlığa geldi. Siyah kıyafeti ayağında kırmızı ayakkabısı olan genç kız mezar başında görüldü, polisin yakalamaya çalıştığı kız karanlıktan faydalanarak kısa sürede gözlerden kayboldu. Polis, genç kızın Fatma Ç'nin mezarının üzerine deniz kabuğu koyduğunu belirledi. Herkes genç kızın kim olduğunu merak ediyor. Fatma Ç'nin 1982'de hayatını kaybettiği, kızın ise en fazla 15-16 yaşlarında olduğu belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 11:51
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