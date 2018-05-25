Çorum'daki Gizemli Kız Mezarlığa Yine Geldi! Bu Sefer Görevliler Yakaladı

Bir süredir gündemdeki yerini koruyan Çorum'da Mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesi geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapmış, kızlarının yakın zamanda bir akrabasını kaybettiği için psikolojisinin bozuk olduğunu belirtmişlerdi.

İnsanların mezarlıkta taş ve sopalarla beklemesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını vurgulayan aile, kızlarına yönelik 'Cin, Şeytan, Ruhani varlık' gibi benzetmeler yapılmasından dolayı tepkili olduklarını söylemişlerdi.

Çorum Belediye Başkanı'da vatandaşların bu olayı büyütmemesi gerektiğini, psikolojik sorunları olan bir kız çocuğunun böyle bir şey yaptığını belirtmişti. Polis tarafından da yakalanan kız çocuğu ailesine teslim edilmişti. Dün tekrar mezarlığa gelen genç kız bu sefer görevliler tarafından yakalandı. Panik halinde, göz yaşı döken ve görevlilere 'Abi Bırakın beni gideyim' diyen kız çocuğunu görevliler sakinleştirmek isterken "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dediler.

Görevliler uzun süre sohbet ettikleri genç kızı daha sonra bölgeden uzaklaştırdılar.