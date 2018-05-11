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Çorum'da Para Nakil Aracı Kaza Yaptı! Binlerce Lira Etrafa Saçıldı!

Çorum'da para nakil aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Çevreye saçılan banknotlar görevliler tarafından toplandı. Çorum'un Mecitözü Elvançelebi mevkiinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Çorum'da Para Nakil Aracı Kaza Yaptı! Binlerce Lira Etrafa Saçıldı!

Çorum'da para nakil aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Çevreye saçılan banknotlar görevliler tarafından toplandı. Çorum'un Mecitözü Elvançelebi mevkiinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

11 Mayıs 2018 Cuma 18:42
Çorum'da Para Nakil Aracı Kaza Yaptı! Binlerce Lira Etrafa Saçıldı!

Çorum'da para nakil aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Çevreye saçılan banknotlar görevliler tarafından toplandı.  Çorum'un Mecitözü Elvançelebi mevkiinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

İsmi açıklanmayan bir bankaya ait parayı taşıyan Bayram İncesu yönetimindeki zırhlı para nakil aracı, Elvan Çelebi mevkiinde hava şartlarından dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yoğun yağışın görüldüğü bölgeye ihbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve Serkan Çil, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevreye saçılan yüklü miktardaki banknot bölgeye gelen görevliler tarafından toplandı. Jandarmanın kazaya dair soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çorumçorum EsnafPara Nakil Aracı
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