Çorum'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü 2 Kişiyi Yaraladı

Çorum'da fren yerine gaza bastığı öne sürülen sürücünün çarptığı iki kişi yaralandı. Çorum'da korkunç kaza. Fren yerine gaza basan otomobil sürücüsünün çarptığı iki kişi yaralandı.

65 yaşındaki İsmail Ö'nün kullandığı 19 TB 548 plakalı otomobil, Kunduzhan Mahallesindeki tarihi Ayakkabıcılar Arastası'na dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle, yol kenarında motosikletin üzerinde bekleyen bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polise, fren yerine gaza bastığını söyleyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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