Çorlu Tren Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tek Kelimeyle FACİA!

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'a bağlı Çorlu'da raydan çıkan tren kazasında 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 350 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Yüreklerimizi dağlayan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tren içi ve tren dışı kameralar kayıttaydı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın ulaştıığı görüntüler yaşanan korkunç anları gözler önüne seriyor.

Görüntülerde rayların üzerinde bir çukur olduğu görülüyor ancak hızla giden makinist bunu ancak metreler kala fark edebiliyor ve o saatten sonra yapabileceği bir şey kalmıyor. Çukura sert bir şekilde düşen vagonlar büyük bir hızla devriliyor.

Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

O dönem yetkililer, rayların üzerindeki çukurun ve su birinkitisinin şiddetli yağmur nedeniyle oluştuğunu söylemişti ancak bilirkişi raporunda, çukurun önceden oluştuğu, yağmur nedeniyle de oluşmadığına yer verildi. Ayrıca ray üzerindeki kontroller yapılsaydı çukurun tespit edilip, kazanın önlenmesi engellenebilirdi denildi.

İşte o korkunç tren kazasının görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA