Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çoğu Genç Habersiz 'Binlerce Lira Alabilirsiniz' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, çeyiz parasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.  Konar, halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımlarının düğün telaşları nedeniyle unutulduğunu, ya da konudan habersiz kişilerin bu parayı almadıklarını söyledi.

banner396

Çoğu Genç Habersiz 'Binlerce Lira Alabilirsiniz' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, çeyiz parasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.  Konar, halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımlarının düğün telaşları nedeniyle unutulduğunu, ya da konudan habersiz kişilerin bu parayı almadıklarını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:28
Çoğu Genç Habersiz 'Binlerce Lira Alabilirsiniz' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Çoğu Kişi Habersiz 'Binlerce Lira SGK'da Unutuluyor' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, çeyiz parasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.  Konar, halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımlarının düğün telaşları nedeniyle unutulduğunu, ya da konudan habersiz kişilerin bu parayı almadıklarını söyledi.

SSK, Bağkkur ya da emekli sandığından emekli olan vatandaşların vefatı halinde kız çocukları aylık alma hakkına sahip oluyor. Kız çocukları ölene kadar evlenmezlerse bu maaşta hak sahibi olmayı sürdürüyor. Evlenmeleri durumundaysa 24 aylık çeyiz parası ödemesi alıyor. Fakat çoğu kişi bu durumdan habersiz. Konuyla ilgili açıklama yapan Konar, "Sosyal Güvenlik Kurumu bir sürü ödeme yapıyor. Ama bu ödemeler cenazeyle, düğünle, hastalık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutuluyor. Çeyiz parası, SSK'dan, Bağ-Kur'dan, Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımızın vefatı halinde kız çocukları aylık alma hakkına sahip oluyor. Kız çocukları ölene kadar evlenmediği sürece bu maaşta hak sahibi oluyor. Çalışma Bakanlığı'nın kız çocuklarına çok güzel bir müjdesi bu ama çoğu vatandaşımız bunu bilmiyor.Örnek verirsek; kız çocuğumuz bekar, babası vefat etti. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığı üzerinden babasından aylık almaya hak sahibidir. Aylığı bağlatıyor aradan 2-3 sene geçiyor hanımefendi evlenmeye karar veriyor.

Evlendiği anda Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe vermeyi unutuyor. Evlendiği anda dilekçe verse 24 aylık çeyiz parası yani bin lira maaş alıyorsa o an için 24 bin lira civarı bir rakam hanımefendiye otomatik olarak 2 yıllık maaşı olarak ödeniyor. Yani Sosyal Güvelik Kurumu, 'Sen evlen ben sana 24 aylık çeyiz parası vereyim' diyor. Ama evlenmenin telaşıyla kimse başvuru yapıp bu paraları almıyor, unutuyor" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
çeyiz Parasıçeyiz Parası ödemesiçeyiz Parası ödemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e İlk Saldırı Gerçekleşti 30 PYD'li Öldürüldü (Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı)
Afrin'e İlk Saldırı Gerçekleşti 30 PYD'li Öldürüldü (Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı)
Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi
Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi
Bölücü Teröristlerin Paniği Avrupaya Sıçradı!
Bölücü Teröristlerin Paniği Avrupaya Sıçradı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim