Çoğu Genç Habersiz 'Binlerce Lira Alabilirsiniz' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Çoğu Kişi Habersiz 'Binlerce Lira SGK'da Unutuluyor' ! Evleneceklere 'Çeyiz Parası' Uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, çeyiz parasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Konar, halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımlarının düğün telaşları nedeniyle unutulduğunu, ya da konudan habersiz kişilerin bu parayı almadıklarını söyledi.

SSK, Bağkkur ya da emekli sandığından emekli olan vatandaşların vefatı halinde kız çocukları aylık alma hakkına sahip oluyor. Kız çocukları ölene kadar evlenmezlerse bu maaşta hak sahibi olmayı sürdürüyor. Evlenmeleri durumundaysa 24 aylık çeyiz parası ödemesi alıyor. Fakat çoğu kişi bu durumdan habersiz. Konuyla ilgili açıklama yapan Konar, "Sosyal Güvenlik Kurumu bir sürü ödeme yapıyor. Ama bu ödemeler cenazeyle, düğünle, hastalık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutuluyor. Çeyiz parası, SSK'dan, Bağ-Kur'dan, Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımızın vefatı halinde kız çocukları aylık alma hakkına sahip oluyor. Kız çocukları ölene kadar evlenmediği sürece bu maaşta hak sahibi oluyor. Çalışma Bakanlığı'nın kız çocuklarına çok güzel bir müjdesi bu ama çoğu vatandaşımız bunu bilmiyor.Örnek verirsek; kız çocuğumuz bekar, babası vefat etti. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığı üzerinden babasından aylık almaya hak sahibidir. Aylığı bağlatıyor aradan 2-3 sene geçiyor hanımefendi evlenmeye karar veriyor.

Evlendiği anda Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe vermeyi unutuyor. Evlendiği anda dilekçe verse 24 aylık çeyiz parası yani bin lira maaş alıyorsa o an için 24 bin lira civarı bir rakam hanımefendiye otomatik olarak 2 yıllık maaşı olarak ödeniyor. Yani Sosyal Güvelik Kurumu, 'Sen evlen ben sana 24 aylık çeyiz parası vereyim' diyor. Ama evlenmenin telaşıyla kimse başvuru yapıp bu paraları almıyor, unutuyor" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA