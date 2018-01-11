'Çocuklarının Arkadaşıyım' Deyip Bir Bardak Su İstedikten Sonrası Korkunç

Böyle Canilik Olmaz! Bir Bardak Su İstedikten Sonra Bu Hale Getirdi!

Denizli'nin Çal ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Ümmü nenenin evine çocuklarının arkadaşı olduğunu belirterek, 1 bardak su isteme bahanesiyle giden kimliği öğrenilemeyen kişi yaşlı kadını feci şekilde darp ettikten sonra boynunda bulunan 1 reşat altınını gasp etti.

75 yaşındaki Ümmü Çoşdan'ın ağzını koli bandıyla kapatmaya çalışan şahsın bir parmağının ısırılma sonucu yaralandığı öğrenilirken, cani adam kadını daha fazla darp ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Başında bere olan kişinin kimliğinin tespiti için polis çalışma başlattı.

Talihsiz kadın olayla ilgili , "Evime gelip, oğullarımı tanıdığını söyledi, bir bardak su istedi. Eve girdiğim sırada arkamdan gelip, yüzüme biber gazı sıktı. Ne olduğunu anlayamadan beni yere yatırıp, öldüreceğini söyleyerek para istedi. Boynumdaki altını koparıp aldı. Ardından ellerimi bantla bağladı. Ağzımı bantla bağlarken, bir parmağını bütün gücümle ısırdım. Beni yine dövdü, sürekli yüzüme vurdu. Beni bu hale soktu. Parmağını ısırınca kaçtı, ben de elime aldığım bıçakla bantları kesip yardım istedim. Ölümden döndüm." dedi.

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