Çocuklarını Onun Programında Görmüştü-Adnan Oktar Hakkında Flaş Karar

Adnan Oktar'ın A9 isimli kanalında hazırlayıp sunduğu programda çıkan 18 yaş altı iki kızını gören Avusturyalı bir aile, Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu. bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Avusturya'nın Viyana keitinde yaşamakta olan Elvan Koçak isimli kişi, bundan 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları 19 yaşındaki Ş.K. ve 17 yaşındaki B.K'dan uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia etti ve türkiye'ye gelerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlaması ile soruşturma açtı.

Önceki gün başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları 17 yaşlarındaki B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve !9 kanalının sahibi Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme Kabul Etti

Savcılık tarafından önerilen bu talep mahkeme tarafından kabul edildi. Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde karar kıldı.

Öte yandan mahkeme, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine karar kıldı.

Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada 1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi.

Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara