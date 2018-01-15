Çocuk Pornocusu Sapık İstanbul'da Yakalandı (Şok Eden Gerçek Çıktı)

Amerika birleşik devletleri 'Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezince (NCMEC) bilgisayar ip'si tespit edilen ve güvenlik güçlerine bildirilen sapık, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı.

Türkiye'de misafir öğrecni olarak bulunduğu öğrenilen Ermenistan uyruklu M.M. tutuklandı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, ABD'nin önemli merkezlerinden 'Ulusal Kayıp ve Sömürülen çocuklar merkezi) NMEC İstanbul'daki bir bilgisayar İP'sini takip altına aldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın binlerce çocuk istismar görüntüsü indirip depoladığı, bunla da yetinmeyip bu görüntüleri internette yaydığını belirledi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILMIŞTI!

NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çocuk istismarcısıyla ilgili teknik çalışmaları gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için robot ip olarak adlandırılan maskeleme yöntemiyle internete bağlandığı belirlendi. Polis, şüphelinin adresini kısa süre sonra bulmayı başardı. Gerçekleştirilen operasyonda 24 yaşındaki M.M istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddederken, kullandığı bilgisayar ve harddisklerin şifreli olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı.

ŞİFRELER KIRILDI! BİNLERCE İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan titiz çalışmalar sonucu şifreleri kırılan harddisklerden binlerce çocuk istismar görüntüsü ele geçirildi. Bunun üzerine M.M isimli şahıs, "çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı" suçlamasıyla yakalanarak tekrar gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Şahsın Ermenistan uyruklu olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA