Çocuk Kaçırma ve İstismarı Hakkında EGM'den 12 Maddelik Kritik Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünden kritik bir son dakika açıklaması geldi.

Çocuğa cinsel istismarın ve çocuk kaçırma olaylarının sık sık yaşandığı son günlerde Türkiye, Eylül ile Leyla'dan gelen acı haberlerle yıkıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise daha önce yaptığı uyarıları bir araya topladı ve vatandaşları bilgilendirmek adına yayımladı.

Yayımlanan bildiride ailele önemli uyarılar yapılırken yapılmaması gereken kritik davranışlara yer verildi. Açıklama şu şekilde;

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.

Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin.

Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle ?" diye sormasını isteyin.

GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.

Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.

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