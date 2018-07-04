Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çocuk Kaçırma ve İstismarı Hakkında EGM'den 12 Maddelik Kritik Uyarı

Çocuk istismarı ve kaçırma olaylarının son günlerde artması sonrası EGM'den kritik bir uyarı geldi.

banner396

Çocuk Kaçırma ve İstismarı Hakkında EGM'den 12 Maddelik Kritik Uyarı

Çocuk istismarı ve kaçırma olaylarının son günlerde artması sonrası EGM'den kritik bir uyarı geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:32
Çocuk Kaçırma ve İstismarı Hakkında EGM'den 12 Maddelik Kritik Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünden kritik bir son dakika açıklaması geldi.

Çocuğa cinsel istismarın ve çocuk kaçırma olaylarının sık sık yaşandığı son günlerde Türkiye, Eylül ile Leyla'dan gelen acı haberlerle yıkıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise daha önce yaptığı uyarıları bir araya topladı ve vatandaşları bilgilendirmek adına yayımladı.

Yayımlanan bildiride ailele önemli uyarılar yapılırken yapılmaması gereken kritik davranışlara yer verildi. Açıklama şu şekilde;

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. 

Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. 

Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. 

Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. 

Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle ?" diye sormasını isteyin. 

GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. 

Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin. 

Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 08:40
Anahtar Kelimeler:
IstismarçocukEgm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Kabine Açıklanıyor-İşte Bakan Olacak Yeni İsimler
Yeni Kabine Açıklanıyor-İşte Bakan Olacak Yeni İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam Açıklaması
Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı
Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim