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Çocuğunu Üniversitede Okutan Fakir Aileye 928 TL Devlet Yardımı! (İlkokul, Ortaokul Maaşları) Kimler Faydalanabilir?

Çocuğu okuyan aileler aylık maaş başvurularını nasıl yapar, okuyan çocuklara para yardımı ne kadar?  Aile ve Sosyal Politikalkar Bakanlığı'nca okul çağındaki çocuklara para desteği altında ailelere ödenek veriliyor.

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Çocuğunu Üniversitede Okutan Fakir Aileye 928 TL Devlet Yardımı! (İlkokul, Ortaokul Maaşları) Kimler Faydalanabilir?

Çocuğu okuyan aileler aylık maaş başvurularını nasıl yapar, okuyan çocuklara para yardımı ne kadar?  Aile ve Sosyal Politikalkar Bakanlığı'nca okul çağındaki çocuklara para desteği altında ailelere ödenek veriliyor.

12 Haziran 2018 Salı 19:35
Çocuğunu Üniversitede Okutan Fakir Aileye 928 TL Devlet Yardımı! (İlkokul, Ortaokul Maaşları) Kimler Faydalanabilir?

Çocuğu okuyan aileler aylık maaş başvurularını nasıl yapar, okuyan çocuklara para yardımı ne kadar?  Aile ve Sosyal Politikalkar Bakanlığı'nca okul çağındaki çocuklara para desteği altında ailelere ödenek veriliyor.

Okuyan çocuklar için verilen devlet yardımından kimler faydalanabiliyor?  Okula giden çocuğa para yardımı geçici bir destek, ailenin durumuna göre yeniden verilip verilmeyeceği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirleniytor. Okul yardımı parası çerçevesinde ekonomik destek verilen aileler en geç 6 ayda bir bakanlık tarafından kontrol edilir. Maddi durumları konusunda değerlendirme yapılır.

Maddi durumu elverişsiz olan fakat çocuğunu okutmak isteyen ailelelere okul öncesi eğitim için 456, ilköğretim için 684 TL, ortaöğretim için 730 TL, yüksek öğretim için 821 TL devlet yardımı yapılıyordu. Bu yıl düzenlenen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında ödeme oranlarıysa aşağıdaki gibi oldu : 

Çocuğunu okutan maddi durumu olmayan aileleler maaş sorgulama işlemlerini Turkiye.gov.tr adresi üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Sosyal Yardım Bilgileri seçeneğinden öğrenci destek parası sorgulaması yaparak öğrenebilirler. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 'te ilgili yardımdan kimlerin faydalanabileceği öğrenilebiliyoır. Yönetmeliği resmi internet sitesi üzerinden okumak için https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/544e2471369dc318044059a0/Sed%20Yönetmelik%20.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.,

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2018 19:42
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Trouble 33 dakika önce

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