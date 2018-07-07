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Çocuğuna DNA Testi Yapınca Büyük Şok Yaşadı: Bana İçecek Verdi , Sonra..

İstanbul'da feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre burada yaşamakta olan Okan Alçıtepe, 2014 yılında dünyaya gelen çocuğun kendine benzememesinden şüphelendi ve DNA testi yaptırdı.

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Çocuğuna DNA Testi Yapınca Büyük Şok Yaşadı: Bana İçecek Verdi , Sonra..

İstanbul'da feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre burada yaşamakta olan Okan Alçıtepe, 2014 yılında dünyaya gelen çocuğun kendine benzememesinden şüphelendi ve DNA testi yaptırdı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:28
Çocuğuna DNA Testi Yapınca Büyük Şok Yaşadı: Bana İçecek Verdi , Sonra..

Çocuğun kendisine benzemediğini gören baba, DNA testine başvurdu. Test sonuçlarından sonra ortağı Cemil Şanlı, "Ben aşağılık bir insan değilim. Ne bir gönül ilişkisi ne tecavüz yoktur" diyerek testin kendisine de yapılmasını istedi. Çocuğun ortağının olduğunı öğrenen Alçıtepe, Şanlı'yı öldürdü.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede Okan Alçıtepe, cinayeti nasıl işlediğini mahkeme heyetine anlattı. Alçıtepe'nin savunmasına göre 2014 yılında bir oğlu dünyaya geldi.

Ancak zaman içinde çocuk büyüyüp geliştikçe onun kendisine benzemediğini fark eden Alçıtepe babalık testi yaptırdı ve oğlunun kendisinden olmadığını öğrendi.

"ORTAK" ÇOCUĞUN BABASI  ÇIKTI

Eşi E.A. Cemil Şanlı'nın kendisine bir içecek verdiğini ve gerisini hatırlamadığını iddia etti. Ancak Cemil Şanlı "Ben aşağılık bir insan değilim. Ne bir gönül ilişkisi ne tecavüz yoktur" diyerek testin kendisine de yapılmasını istedi. Yapılan test sonucunda çocuğun babası Cemil Şanlı olduğu ortaya çıktı.

İki ortak arasında çıkan kavgada Alçıtepe'nin ayağı kırıldı. Gelişmeler üzerine evini değiştiren ve başka bir matbaacıda iş bulan Alçıtepe, mal alımı yaptığı sırada Cemil Şanlı ile karşı karşıya geldi.ç

KÜFÜR EDİNCE ...

Şanlı'nın "Sen burada niye geziyorsun lan pezevenk" demesi üzerine Okan Alçıtepe sinirlendi ve yanındaki silahla Cemil Şanlı'ya 3-4 el ateş ederek onu öldürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme Okan Alçıtepe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
DNAçocukTecavüzHaber
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İlyas Kara 46 dakika önce

Namussuz herif hem suçlu hem güçlü. Nihayetinde hak ettiğini bulmuş.

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