Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunana En Ağır Ceza Geliyor

Çocuklara cinsel istismarda bulunanlara verilecek cezalar ile ilgili Başbakan Yardımcılığından bir son dakika açıklaması gedli.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yaptığı son dakika açıklamasında, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağının altını çizerek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz.

Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA