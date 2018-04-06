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Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunana En Ağır Ceza Geliyor

Son dakika haberi: Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarda bulunanlara verilecek cezayı da kamuoyuna duyurdu.

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Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunana En Ağır Ceza Geliyor

Son dakika haberi: Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarda bulunanlara verilecek cezayı da kamuoyuna duyurdu.

06 Nisan 2018 Cuma 15:46
Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunana En Ağır Ceza Geliyor

Çocuklara cinsel istismarda bulunanlara verilecek cezalar ile ilgili Başbakan Yardımcılığından bir son dakika açıklaması gedli.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yaptığı son dakika açıklamasında, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağının altını çizerek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz.

Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaRecep AkdağCinsel Istismar
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