CNN Türk'ten İsmail Saymaz Kararı!

Kısa bir süre önce Demirören Holding tarafından satın alınan CNN Türk'te beklenen değişiklikler meydana gelmeye başladı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle programdan alınabileceği yönündeki iddialar gözleri bugün CNN Türk'ün Gece Görüşü isimli programına çevirmişti.

CNN Türk yönetimi programın formatında değişiklik gerekçesiyle İsmail Saymaz'ı programdan çıkardı. Programda yer alan bir diğer isim Nevzat Çiçek'in de programdan çıkarıldığı iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, Nevzat Çiçek'in de durumunun henüz netleşmediği, yüksek ihtimalle programdan çıkarıldığı öne sürülüyor.

Hürriyet'te çalışan Saymaz'ın buradaki işine de son verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

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