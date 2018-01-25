Çipras'ın Davos'taki Skandal Türkiye Sözlerine İlk Tepki Dışişleri'nden

Yunanistan Başbakan'ı Çipras, Davos zirvesinde Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Çipras'ın bu açıklamasına türkiye'den ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Davos'ta Türkiye'ye yönelik kullandığı sözlere tepki gösterdi ve bu sözlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Aksoy yaptığı son dakika açıklamasında, "Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, Çipras'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde, Türkiye'nin "saldırgan (agresif)" bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı bir yanıt verdi.

Hami Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor."

Çipras'ın Küstah Açıklamaları

Aleksis Çipras Davos'ta yaptığı açıklamada, 2015 yılında iktidara geldiğinde sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci sorunuyla değil, aynı zamanda Türkiye ile uğraşmak zorunda kaldığını söyledi. Küstah açıklamada Çipras, "Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor" dedi. 2016 yılında Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının gerekli olduğunu söyleyen Çipras, bunun 'zor' olduğunu söyledi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara